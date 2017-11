„Londonisse õppima tulles tahtsin juba nädala pärast kohvri pakkida ja koju tagasi sõita, sest tundsin, et mu identiteet trambitakse mutta. Aga siis sain aru, et pikemas perspektiivis on see kogemus mulle vajalik,“ räägib saate „Klassikatähed“ mullune võitja, kolmandat aastat Royal College of Musicus õppiv Sten Heinoja sellest, kui raske oli tal algul juuksekarva lõhkiajava pedantsusega koolis ja iidsete traditsioonide kütkes elavate inglaste hulgas kohaneda. See kogemus on aga teda palju kasvatanud nii muusiku kui ka inimesena.

„Mulle meeldib mängida nii enda ideaali lähedaselt kui võimalik. Arvan, et ainult nii on mul võimalik elus edasi liikuda. Eriti tänapäeva maailmas, kus häid tegijaid on palju igal erialal,“ ütleb noor andekas pianist Sten Heinoja (23). Ta usub, et tal on elus palju õnne olnud ja ta tunneb, et tahab sellest osakesegi Eestile ja eestlastele tagasi kinkida. Nüüdseks on tal magistrikraad taskus. Praegu teeb ta koolis sellele lisaks artisti diplomit ja annab kogu maailmas kontserte. Lisaks Eestile ja Inglismaale on tal aasta jooksul esinemised ka Hiinas, Ameerikas, Leedus, Soomes ja Iisraelis.