Venemaa president on oma tütreid Mariat ja Jekaterinat alati väga kiivalt avalikkuse eest varjanud. Kuid nagu selgub, on 31aastane Jekaterina üks rock'n'roll-akrobaatika suurimaid nimesid. Jekaterina Tihhonova tõelise identiteedi paljastas tema kolleeg Maailma Rock'n'roll'i Ühingust (World Rock and Roll Confederation ingl. k, lühend WRRC). Tegelikult tuli Tihhonova tõeline identiteet avalikuks juba kaks aastat tagasi, kuid Gazprombanki ametnik, kes seda väitis, võttis oma sõnad tookord kiiresti tagasi. WRRC juriidilise osakonna asepresident kinnitas Reutersile nüüd, et tõepoolest, ta tunneb Tihhonovat ning on teadlik sellest, kes naise isa on.

Kreml ei ole asja hetkel kommenteerinud ning võimalik, et seda ka ei juhtu, sest Kremli ametlik seisukoht on, et presidendi lähedaste kohta pole avalikkusele mingit infot vaja jagada. Putini tütreid on alati avalikkuse eest hoolega varjatud ning nad on kasutanud valenimesid.