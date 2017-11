Ebakindlus on üks suurimaid illusioonide loojaid meie peas. Me kõik oleme kogenud, kuidas ebakindlus suudab pisikesest asjast mingi suure jama kokku keerata. Ebakindlus on sageli ka see, mis meie suhted kallimaga palju keerulisemaks muudab. Või suisa hävitab... Ebakindlusega hakkama saada pole lihtne, kuid Relationship Rules selgitab nelja viisi, kuidas sa suudad selle ehk oma tahtele allutada. Vähemasti suudad tagada selle, et see ei hävitaks su suhet partneriga. 4. LÕPETA NEED ARVAMIS- JA ENNUSTAMISMÄNGU

Me oleme enda ebakindlusest nii mõjutatavad ja juhtivad, et hakkame kiirelt arvama, et kõik juhtunu ja tagajärjed - need on meie enda ebakindluse tõttu.

Kui su partner ei taha välja minna, siis ära eelda, et põhjuseks oled sina. Äkki tal oli tööl tõesti kehv päev. Ta on väsinud ja tahab puhata. Ometigi kipume me enamasti eeldama, et asi on meis. Me laseme oma ebakindlusel end liialt juhtida... 3. ÄRA PÕGENE PROBLEEMIDE EEST, ÄRA VÄLDI Oma murede ja probleemidega tegelemine on tegelikult üks viis, kuidas oma partneriga lähedasemaks saada. Kui sa asjadega eos ei tegele, siis kipuvad need palju suuremaks ja murettekitavamaks muutuma. Ole kaaslasega avatud ja ürita näha lahendusi, mitte ainult probleeme. 2. LÕPETA OMA KINNISIDEED Üks kõige populaarsemaid ebakindlusi ja hirme on see, et kallim petab. Ära anna alla ahvatlusele kallima telefonis nuhkida. Ära loe ta emaile ega sobra ta Facebookis. Usu iseendasse ja usalda oma kallimat. Su kallim ei pruugi sind petta, kuid sa lükkad ta ise kellegi teise embusesse, kui teda pidevalt kontrollid ja kahtlustad. Luba enesele ja kallimale rahu, mõnusat olemist. 1. ÕIGE, VALE, VÕIBOLLA