„Kuidagi on läinud nii, et ma ei kirjuta laulusõnu arvutisse, vaid pastakaga paberile. Kui mingi laulurida tundub hästi sobivat ja poole tunni pärast enam ei sobi, tuleb see täiesti ära sodida, mitte lihtsalt maha kriipsutada. Et ei jääks silma riivama,“ räägib muusik Jaagup Kreem, milline on tema laulukirjutamise tava.

Üks Eesti armastatum rokkbänd Terminaator tähistab tänavu oma 30. sünnipäeva. Kui aga 20 aastat tagasi esimest korda Eesti muusikaauhindu jagati, noppis just Terminaator kõige magusamad priisid – album „Kuld“ tõi neile aasta ansambli ja aasta albumi tiitli ning peale saadi ka auhind panuse eest Eesti popmuusikasse. „See toimus telemajas, oli üsna väike ja tagasihoidlik üritus, mida kanti üle,“ mäletab Jaagup ja ütleb, et need olid bändi esimesed suured auhinnad. „Auhindu ei tohi üle tähtsustada ega hakata muusikat tegema ainult nende pärast,“ sõnab Kreem. Samas ei ole ta ka seda masti mees, kes saadud auhinnad suvaliselt kapi otsa viskaks ja mõtleks, et ah, anti kah jälle midagi. „Ma arvan, et Eesti muusikud vajavad aeg-ajalt tunnustust ja õlale patsutamist, sest ega selle tööga väga rikkaks saa. Noortele on veel eriti vaja, et muusikast ja muusikutest räägitaks, aga muidugi ka neile, kes on juba aastakümneid pildis olnud.“