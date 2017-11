„Ma olen lihtsalt nii ära hirmutatud. Kas või need korrad, kui oli vaja tal peput pesta ja läksin vannituppa. Kiiresti läksin ja juba see andur karjus. Jooksin kohe korterist välja,“ kirjeldab pereema, kuidas ta on viimased viis aastat kartnud, et pere võib uuesti vingumürgituse saada.

Peret, kus kasvab kolm väikest last, kellest noorim on aastane, on samas korteris saanud kahel korral viie aastase vahega pärast gaasikatla kütmist vingumürgituse. Esimesel korral said vingumürgituse vanem ja keskmine laps, oktoobris noorim ja keskmine. Pere oletas, et viimane õnnetus võis olla tingitud majas tehtavast remondist. „Meil on kõigile akendele pandud kiled ja õhku ei tule üldse sisse. Need viis aastat olid, kui vannituppa läksime, aknad lahti, sest kartsin, et äkki juhtub jälle midagi,“ rääkis pereema vahetult pärast õnnetust. Ka pereisa viitas, et kohal käinud korstnapühkija olla öelnud pärast esimest õnnetust, et nende korteris pole õhuvoolu ja välisseina on vaja õhutusaugud teha.