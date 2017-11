Kui alguses on suhe kuum ja kirglik, siis mingi hetk seksimise sagedus väheneb, sest see pole enam nii põnev ja üllatav, kirjutab Your Tango.

1. Sul ei ole piisavalt aega

Tihe graafik tööl ja kodus. Tahaks ise treenida, lapsed trenni. Kõik on õige, aga teatud vanuses tuleb seksi jaoks juba aega võtta ja seda planeerida. See ei kõla ehk romantiliselt, aga mis on velgi vähem romantilisem - kui seksi üldse ei ole!

2. Sul ei ole piisavalt energiat

Õhtul koju jõudes tunned, et kuidagi pole energiat, et kaaslasega veel voodis hullata. Tõsi ta on, et poole tunniga võib seksides kulutada 144 kalorit. Tervilsikumad toiduvalikud laual, regulaarne trenn - sa ehk ei usu, aga see on võti, mis hoiab sind ka õhtul kodus kallimaga energilisena.

3. Sul pole piisavalt huvi

Kuigi huvi seksi vastu ei viita sellele, et su elu oleks ohus, siis on seks meie tervisele mõeldes siiski väga oluline. Ometigi on olukordi ja haigusi, mis meie seksiisu vähendavad. Näiteks depressioon. Kui ikka on mure, siis tuleks sellest oma arstiga julgelt rääkida.

4. Sul pole piisavalt teadmisi

Sa võid olla voodis aktiivne ja suhtes, isegi armastada, aga ometigi olla rahuldamata. Alati ei olegi asi huvis, vaid pigem teadmatuses. Sa ei pruugi teada, mida su keha vajab, et saada rahuldust.

5. Sul pole piisavalt head tahet

Alati pole suhtes kõik hästi - isegi kõige parematel paaridel. Stress ja surve teevad oma töö. Mõnikord ei tunne sa kallima vastu seda soojust ja hellust, mida peaksid tundma. Intiimsus vajab seda.