36aastane ameeriklanna Meghan on protestant. Lähiaastatel plaanib ta kodakonsust vahetada - kuidas siis teisiti, saab temast ju inglise printsess. Enne pulma ristitakse ta ka ümber ning ta peab käima leeris anglikaani kirikus.

BBC annab teada, et prints Harry abiellub oma kihlatu Meghan Markle'iga Windsori lossis. Meghan kavatseb ka vahetada usku ning mõistagi kodakonsust.

St George'i kabel valmis 14. sajandil. Kabeli ajaloos on seal abiellunud mitmed kuningapere liikmed, eriti armastas St George'i kuninganna Victoria, kelle mitu last on seal paari pandud. Esimene St George'is abiellunud kuninglik paar oli Edward VII (siis küll veel prints Edward) ja tema kaasa, Taani printsess Alexandra. Viimati sai St Geroge'is asi ametlikuks Harry isal Charlesil ja tema teisel naisel Camillal.