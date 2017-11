BBC kirjutab väikesest, 30 000 elanikuga Tancítaro linnakesest Mehhikost. Linn elab avokaadode jõul. Mitte ainult selles mõttes, et need on väga tervislikud ja toitainerikkad puuviljad, vaid Tancítaro ainult avokaadoäriga raha teenibki. Avokaadod on maailmas järjest populaarsemaks toiduaineks saanud, mis tähendab, et Mehhiko jaoks on sisuliselt tegemist rohelise kullaga. Avokaadoäri kasumlikkust tõestab seegi, et süütut puuvilja ümbritseb viimasel ajal ka organiseeritud kuritegevus. Avokaadomaffia vastu kaitseb Tancítaro linna aga kohalike algatusel kokku pandud politseüksus. 2006. aastal alustas Mehhiko sõda narkootikumide vastu. Eesmärk võis küll olla õilis, kuid viis väga veriste kartellisõdadeni, kus narkoparunid mõjuvõimu ja maa-alade pärast võitlesid (ning võitlevad praegugi). Paljudes linnades moodustasid kohalikud elanikud oma jõududega enesekaitseüksusi, kuid neist paljud saatis laiali valitsus, mõned aga korrumpeerusid, kui narkoärikad linna kaitseks loodud rühmadega liitusid.

Tancítaro linna rahvas oli aga leidlik. Kohalikest kokku pandud turvajad vabastasid linna efektiivselt narkoärist ning seejärel tulid nad välja järgmise pakkumisega: avokaadokasvatajatega kahasse loome meie linna uue eriüksuse. Esiteks tohivad selles töötada ainult Tancítaro elanikud ning teiseks, et säästa linna eelarvet, maksavad osa avokaadopolitsei palkadest kinni just farmerid.

Et avokaadod on linna ainus sissetulekuallikas, on kõigil, alates linnapeast ning lõpetades mõnes farmis töötava sulasega, ühine huvi, et avokaadoärisse ei sekkuks mõni kurjade kavatsustega kahtlane tegelane. Tõsi, neid tüüpe ei huvita niivõrd maitsva vilja ise kasvatamine, vaid raha, mida see farmerite pangakontodele on toonud.