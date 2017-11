Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo ütles Õhtulehele kommentaariks, et Indiat varjutab endiselt tume koloniaalminevik ning nüüd tahetakse näidata, kes on peremees ja õigust mõistetakse seal India, mitte Euroopa kommete järgi. Samas leiab õigusteadlane, et India laevakaitsjate lugu on Eesti jaoks õpetlik mitmeski mõttes.

Eile pääsesid lõpuks Chennai osariigi vanglast vabadusse kohtus õigeks mõistetud 14 Eesti laevakaitsjat. Millal mehed koju jõuavad, ei ole veel selge. Advokaatide sõnul on hetkel oluline hoida Indias madalat profiili ning põhjust tõeliselt triumfeerida on siis, kui mehed on päriselt tagasi oma kodumaal.

„Peame silmas pidama, et riigid, kus näiteks Euroopa Inimõiguste Konventsiooni kõrged inimõiguste kaitse standardid ei kehti, moodustavad maailmas (ÜRO liikmeskonnas) absoluutse enamuse. Just õigusemõistmine on nende jaoks ajalooliselt tundlik teema, sest koloniaalajastul kehtis nende suhtes nn konsulaarjurisdiktsioon. See tähendas, et Euroopa riigid sõlmisid nendega nn ebavõrdsed lepingud, mille järgi kui Euroopa riigi kodanikku süüdistati seal kuriteos toimepanemises, siis tema üle ei mõistnud kohut kohalikud kohtud, vaid tema enda Euroopa riigi konsul. Briti koloniaalriigi osana olid ju India ja indialaste õigused piiratud,“ ütleb Mälksoo.

„Mälestus ebavõrdsest kohtlemisest koloniaalajastul on riikides nagu India veel alles ja tänapäeval tahetakse rõhutatult tõestada, et nüüd on nemad vabad kohut mõistma täpselt nii nagu nende kohtud seda õigeks peavad - ja seda muidugi India, mitte Euroopa õiguse järgi. Selliste riikide jaoks on nende suveräänsus tänapäeval kõige kõrgem hüve ja kui kedagi tajutakse seda rikkuvat, kas maal või merel, siis järgneb ka karm kohtlemine. Sõnum ei pruugigi niipalju olla süsteemi varjatud korruptiivsuses, kuivõrd selles: ärge rikkuge meie suveräänsust ega alahinnake meid,“ märgib ta.

„On inimõiguste aspekt, aga on ka laiem rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete aspekt. Kui Eesti tahab saada ÜRO Peaassamblees riikide enamuse toetust näiteks ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks saamiseks aastatel 2020-2021, siis tuleb arvesse võtta, et maailma riikide enamus väljaspoolt Läänt ongi osaliselt selliste standardite ja ajalooliste sensitiivsustega nagu India. Tänane Eesti alles õpib sellega - maailmaga väljaspool Läänt - praktilisel tasandil suhtlema ja ümber käima, sest puuda soola meie riikide esindajad veel koos ära söönud pole,“ lisab professor.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli indialaste kõrval ka 23 välismaalast: 14 Eesti kodanikku, kuus britti ja kolm ukrainlast.