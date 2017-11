Maksukuriteost, mille ma kardetavasti just toime panin. Mu süda on väga raske, sest ma ei tea, kui suur on mu rikkumise määr ja kui palju ma just praegu riigile võlgu jäin. Ausa väikeettevõtjana teavitan juhtumist ise. Sõitsin tööasjus bussiga Võrumaale, et kirjutada lugu perest, kes soovib Lõuna-Eestis arendada väikeettevõtlust. Mõlemad teevad palgatööd, et alustavat ettevõtet elus hoida ja ise elus püsida ajal, kui kogu nende sissetulek kulub ettevõtte käivitamisele. Ettevõtlusega tegelevad nad hobide, kohvikuskäimiste, spordisaalide ja kõigi moodsa linnainimese tavapäraste töökõrvaste tegevuste asemel. Miks, küsite. Mina tahtsin ka küsida, sellepärast sõitsingi.

Ajastasin kohtumise bussifirma kampaaniale, kui sõidupilet Võrust Tallinna maksis euro. Oma loomingust elatuv väikeettevõtja, kes pole end haakinud mõne mahlaka riiklikult rahastatava projekti külge, loeb teadagi iga senti. Tagasiteel, mis oli minu jaoks samuti töösõit, mu kuritegu toimuski. Nimelt oli bussis internet ja mina, va kahjur, avasin töösõidu ajal tööarvuti ning lugesin Facebookis toimuvat arutelu. Siis ma ei saanud veel aru, et tegelen riigi maksusüsteemi õõnestamisega, aga kindlasti pole see pehmendav asjaolu.

Minu väikeettevõtjast sõber oli seoses uuest aastast kehtima hakkava tööautode maksustamisega algatanud diskussiooni. Küsides, et kui ta sõidab oma koolituse jaoks paljundusest materjale ära tooma, aga keerab teel sisse 20 meetri kaugusel olevasse bensiinijaama, et haarata päeva ainus eine, siis kas seda sõitu ikka võib pidada 100 protsenti töösõiduks. Enda toitmine lõhnab ju rohkem erasõidu järele. Vähemalt lõhnab auto pärast erisoodustust vajava menetluse järele. Isegi kui toidu ausalt palgarahast ostad. Mispeale teine väikeettevõtjast sõber vastas, et isegi kodukontori internetti ei tohi raamatupidamislikult 100% töövahendiks lugeda, sest äkki kasutad seda ühel hetkel sõbraga Facebookis kõnelemiseks. Ja siis ma end kuriteolt tabasingi! Töösõit ja nüüd olen internetis! Mis sest, et mitte kodukontoris, kuid ikkagi töösõidu bussipiletiga kaasnevalt. Kas keegi oleks nii hea ja annaks mulle teada, kui suure osa oma euro maksnud soodusbussipiletist ma peaks nüüd maksudena riigile tasuma, et oma rikkumist kompenseerida?