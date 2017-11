Pärast mitu kuud kestnud arutelusid Eesti Vegani Seltsi koostatud menüüde üle on ametkonnad tunnistanud need sobilikeks ning lasteaedades on võimalik veganitoidu menüüd lastevanemate soovi korral kasutusele võtta.

Pärast ligi neljakuust analüüsimist tunnistas terviseamet veganmenüüde vastavust määruse toitumisnõuetele, kuid andis sellele vaatamata neile tauniva hinnangu.

Peamine etteheide oli rikastatud toiduainete kasutamine. Veganmenüüd sisaldasid keskmiselt päevas umbes 300 ml rikastatud sojapiima, 1–2 g jodeeritud soola ja 1–2 g B12-vitamiiniga rikastatud pärmihelbeid. Nimetatud toiduained aitasid menüüdes tagada B12-vitamiini, joodi ja kaltsiumi küllaldase koguse ning panustasid D-vitamiini saamisse.