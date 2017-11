„Lembit oli leebe, intelligentne ja hea huumoriga. Sain temalt mitu Eesti ajaloo tundi ja ta jutustas palju huvitavaid anekdoote,“ meenutab Soome üks tuntumaid näitlejaid Tommi Korpela koostööd Lembit Ulfsakiga PÖFFil linastuva ja reedel kinodesse jõudva ajaloofilmi „Igitee“ võtetel. „Suur rõõm oli Lembitut lihtsalt kuulata.“

Märtsis meie seast lahkunud filmi- ja teatrilegend Lembit Ulfsak kehastab mullu üles võetud Soome-Eesti-Rootsi linaloos Stalini suurpuhastuse aegset julgeolekubossi. Kuigi ühistes stseenides pidi ta Korpela tegelaskuju – marurahvuslaste eest põgenedes üle NSV Liidu piiri sattunud ja end Karjala kolhoosis sisse seadnud Jussi Ketolat – ähvardama, oli Ulfsak Soome näitleja sõnul kaadri taga ülimalt meeldiv inimene, kes puistas jutu sisse alatasa peent nalja.

„Mul on temast üks väga armas mälestus. Me filmisime restoranistseeni, kus minu tegelane pidi julgeolekutöötajatele vastu hakkama, ja meist tehti Lembituga vastamisi lähivõte. Lembit ütles: „Tommi, see oli väga hea kaader.“ Vastasin venitades: okei. „Ei, ma mõtlen seda päriselt, see oli sul hästi näideldud,“ kinnitas Lembit. Küsisin: „Kas sul on ikka tõsi taga?“ Ta lausus tõsiselt, et on küll, ja pärast väikest pausi lisas: „Ma haistsin siin pisut Oscarite hõngu!“ Puhkesin naerma ja ütlesin: „Mine metsa, Lembit!“ Selline huumor käis temaga kogu aeg kaasas,“ jutustab Tommi. „See oli nii tore, et tema kompliment oli siiras, aga samas tõi ta mu jälle maa peale tagasi.“