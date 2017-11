VÕITIS NII PRINTSI KUI KA KUNINGLIKE KOERTE SÜDAME: Meghan Markle rääkis, et on kohtunud juba Harry vanaema Elizabeth II-ga. „Sa hakkasid corgidele kohe meeldima,“ viitas prints monarhi lemmikloomade. „Minu peale on 33 aastat haugutud, aga nii kui see naine uksest sisse astub - ei midagi! Liputatakse saba!“ (VIDA PRESS)