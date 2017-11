Soome piirivalve ja toll uurivad idapiiril toime pandud salakaubavedu. Antud juhtum erineb aga seetõttu, et kaupa toimetati Venemaalt Soome drooni abil.

Mehitamata õhusõiduki lastiks olid sigaretid, kirjutab Yle. Juhtumi uurimine sai alguse juuli keskel, kui tsiviilisik teatas Soome piirvalvele, et nägi lendamas drooni, mis saabus Venemaa poolt. Uurimise käigus leitigi metsast droon 45 sigaretipakiga. Hiljem leiti samast piirkonnast veel kaks sigarettidega varustatud pakki.

Piirivalve tunnistab, et juhtum on Soomes unikaalne. Kes säärase salakaubaveo taga on, pole veel teada.

Piirivalveamet märgib ka, et kõik piiri lähistel liikuvad õhusõidukid peavad olema registreeritud ning saanud loa seal lendamiseks.