Beebitoitu armastavad süüa nii mõnedki USA kuulsused, kelle hulgas on näiteks Jennifer Aniston ja Madonna. Peamised põhjused on, et beebitoidus leidub vähe kaloreid ja see on ebavajalikest ainetest prii.

Beebitoidu peale mõeldes võib aga tekkida vastumeelsustunne – kas tõesti on see sobiv ja maitsev söök ka täiskasvanule? Niisiis proovisime valikut HiPPi beebitoitudest ja kirjutasime, mis mõtteid need meis tekitasid.

Erinevad püreed

- Beebitoit? Mina küll beebitoitu sööma ei hakka, teatasin nipsakalt, kui mulle seda pakuti. Olgem ausad, esialgu pidasin seda väikestviisi ka naljaks. Kui nägin aga teisi söömas, siis otsustasin ise ka proovida. Aga väga arglikult. Keelega mekkides sain esimesest hirmust üle ning siis rüüpasin päris julgelt. See oli hea, päriselt ka.

- Lugesin kunagi ühest portaalist, et beebitoitu söövad ka täiskasvanud, sest see on tervislik, pole lisatud igasuguseid ebavajalikke aineid ja lihtsalt – miks mitte. Seetõttu olin ma enne tänast beebitoitu varemgi proovinud. Ei saa öelda, et see oleks minu igapäevase menüü osa, kuid aeg-ajalt ikka haaran poest. Täitsa hea on.

- Maitselt oli HiPP beebitoit mahe ja selline kohev – ilmselt oli asi lisatud banaanis. Asjaolu, et seal on ka teravilju, tegi selle eriti mõnusalt toitvaks.

- Minu hinnangul on beebitoitude boonuseks ohutus. Vähemalt pole need täis topitud igasuguseid ebavajalikke aineid. Näiteks pole lisatud magusaid mahlakontsentraate ja suhkruid, mis muidu meid kõikjal varitsevad. Ühes pakis on ainult 69 kalorit ja kõht täis lõunani!

(Martin Ahven)

- Kuna olen hiigelsuur maasikasõber, osutus minu lemmikuks maasika-banaani-õuna HiPP. Arvasin, et seal domineerivad nagunii õun ja banaan, kuid tundsin ka oma lemmiku maasika kenasti ära.

- Hea ja kiire vahepala, mida on mõnus ka arvuti taga nosida, kui näiteks hommikusööki ei jõudnud süüa. Saad toitained ja energia mõneks tunniks tervislikult ja kalorivaeselt kätte. Mõnda aega muretu.

- Pakendid on hästi kerged avada ja sulgeda. Samuti lihtne kaasas kanda, pole mingi suur jurakas käekotis.

- Pakkusin seda ka oma mehele. Loomulikult ajas ta algul vastu, sest mis mees tahab süüa beebitoitu. Lõpuks nõustus ta natuke maitsma ja pidi tunnistama, et ega nii halb polegi. Sellele kokkuleppele me ei saanud, et ta seda edaspidi sööma hakkaks, küll aga nõustus ta, et lisan püreed smuuti sisse. Asi seegi ju!

- Väga kerge pala, mis ei tekita raskustunnet.

- Meenutas midagi minu lapsepõlvest. Vanaema tegi mingit sarnast õunapüreed, mis viis keele alla. Sama tunne, sama maitse, puhas ja isetehtud. Ei jäta muljet nagu oleks kuskil tehases toodetud.

- Kui selle väikese paki ära sööd, tunned kohe, kuidas üks korralik vitamiinilaks päevaks jõudu annab.

- Pole kordagi selle peale tulnud, et ka täiskasvanuna võiks sellise püreeampsu töö juures vahepalaks süüa. Väga lihtne ja mugav hommikul kiiruga käekotti visata ning kui lõunale ei jõua, siis HiPPi püree aitab suuremast näljast raudselt üle!

- Mõeldes beebitoidule on esimesed pähe tulevad sõnad puhas ja tervislik. Aga kas ka maitsev? Ja on see sobiv ka täiskasvanutele? Proovisin ning tõesti oli väga hea. HiPPi püreede maitsevalik oli lai ning oleks tahtnud lausa kõiki proovida!

(Martin Ahven)

Puuviljabatoonid

- Puuviljabatoone maitsesin ma julgemini kui püreed. Näeb ju see välja nagu šokolaaditahvel ja šokolaad mulle meeldib! Tõsi küll, šokolaadi see maitselt küll ei meenutanud. Küll aga oli batoonike väga hea ja poetan selle teinekordki endale käekotti.

- Batoonikeste suureks plussiks on see, et magusus tuleb ainult puuviljadest. Nii et väga tervislik vahepala.

- Ma arvan, et see sobib ka magusasõpradele magusaisu leevendamiseks või kiireks energiaallikaks. Samas ei ole see valget suhkrut täis topitud.

- Kerge pala, sest siin juures pole ei küpsist ega šokolaadi!

- Puuviljabatoone olen varem ostnud oma kuueaastasele lapsele. Tütar sööb neid hea meelega ja just vahepalana, kui on vaja eelkoolis või laulutrennis olla. Kuna nad ei sisalda lisasuhkrut, vaid ainult puuviljadest tulevaid suhkruid, siis on see väga hea lapse hammastele.

Oluline meeles pidada! Kindlasti tasub beebitoidu söömisesse mõistlikult suhtuda ning mitte harrastada äärmuslikke dieete. Küll aga ei tee paha beebitoitu mekkida vahepalana.