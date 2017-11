Ilmaprognoosi kohaselt sajab õhtul Lääne-Eestis peamiselt vihma ja lörtsi, Kesk- ja Kirde-Eestis enamasti lörtsi või lund. Öösel sajud jätkuvad. Teedel on libeduse oht. Paiguti võib tekkida udu. Saartel ja rannikul puhub lõuna- ja kagutuul puhanguti 15-18 m/s.

Täna pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel niisked või kuivad, lõiguti soolaniisked.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee või helista maanteeinfo lühinumbril 1510

Kolmapäeva öösel on pilves ilm, sajab lörtsi ja lund, rannikul ka vihma ning kohati on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, öö hakul Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 20 m/s ning õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni 4 kraadi sooja.