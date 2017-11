Marju Lauristin andis „Radarile“ Strasbourgis intervjuu, kui oli veel viimaseid päevi tööl eurosaadikuna. Sümboolse tähendusega linnas, kus Lauristin aastal 1991 Eesti vabaduse eest võitles, tulid jutuks ka toonased suhted Edgar Savisaarega. Nüüd, aastaid hiljem, räägib Lauristin avatult sellest, kuidas Savisaar teda kunagi salaja pealt kuulas.

See oli aastal 1992, mil Savisaar oli valitsusjuht ja Marju Lauristin töötas tema valitsuses sotsiaalministrina. Toonasest ajast on Lauristinile korduvalt ette heidetud pensionireformi ja naine räägib ise oma raamatus „Marjustini sajand“, kuidas inimesed tänavalt astusid talle ligi ja riidlesid temaga. Nimelt oli Lauristin see, kes pidi kaotama Nõukogude Liidu ajal kogutud pensioniaastad, millega inimesed endale pensionilisa olid teeninud.

Kuid siiani on varjule jäänud teine omapärane seik vabariigi algusaegadest. Üks ootamatu fakt, mis ka Lauristinile endale tuli aastaid hiljem üllatusena. Nimelt tunnistasid Kapo ametnikud alles mitu aastat hiljem Lauristinile, et Savisaar palus teda pealt kuulata ning et seetõttu paigaldasid nad Lauristini ja Rein Veidemanni kabinetti „lutikad“.

Kuidas Lauristin sellele teatele reageeris ning kuidas ta Kapol palus uurida oma ema, kuulsa kommunismiehitaja, Olga Lauristini kommunismikuritegude kohta, sellest kuuleb lähemalt täna õhtul „Radarist“ kell 20 Kanal 2-s. Oma endist õppejõudu intervjueerib Marii Karell.