Ettevõtte Sinu Heaks eesmärgiks on tuua Eesti ja Soome turule tooteid, mis toetaks tervislikku ja täisväärtuslikku elustiili.

Sellest lähtuvalt annab Sinu Heaks nõu, mida tervislikku võiks kinkida armsatele inimestele ja kuidas need elukvaliteeti paremaks muudavad.

Yoko matcha jook. Matcha on naturaalne energiaallikas väsimuse vastu ja üks pudel annab kuni kuus tundi lisaenergiat. Puhta koostisega jook aitab tuju tõsta ja mis veel tähtsam – aitab kehal puhastuda ning noorena püsida.

Yoko sisaldab kolme koostisosa: allikavesi, matcha ning rafineerimata roosuhkur.

VIGO kombucha joogid on ideaalne alternatiiv erinevatele magustatud ja tugevalt gaseeritud jookidele. Kokku on neli maitset. VIGO-s on naturaalsed antioksüdandid, lisaks toetab VIGO seedimist ja immuunsüsteemi ning joogil on keha puhastavaid omadusi.

Super Slim Mix koosneb viiest superfoodist, mis koostöös tekitavad täiskõhutunde ja soodustavad seedimist. Seega on ta ideaalne abivahend inimestele, kes soovivad kaalu kontrolli all hoida.

Super Detox Mix on keha puhastava toimega, andes palju vajalikke aineid. Selles segus on klorella ja spirulina, mis kombineeritult puhastab keha ja aitab vältida nakkusi. Nisuoras ja odraoras on samuti kõrgelt hinnatud oma võime poolest puhastada keha mürkidest ja rasketest metallidest.

Chia ehk Õlisalvei seemned on üks võimsamaid supertoite maailmas. Chia seemned on ideaalne kiudainete, antioksüdantide, valgu, vitamiinide ja mineraalide allikas. Chia seemnetes on rohkem omega-3 rasvhappeid kui lõhes. Lisaks aitab võidelda nakkuste vastu, parandada seedimist ja annavad energiat. Ennetavad südamehaiguste teket ning soodustavad aju tööd, reguleerivad veresuhkrutaset ning vähendavad kolesterooli.

Bio matcha tee annab energiat, parandab mälu ja tuju, tugevdab immuunsüsteemi, alandab kolesterooli ja veresuhkrut, soodustab ainevahetust ning selles on C-vitamiini, kroomi, tsinki, magneesiumi.

Goji marjad on pärit Põhja-Hiinas paiknevalt Mongoolia platoolt, mis on ökoloogiliselt täiesti puhas ja inimtegevusest puutumatu piirkond. Kõrge toiteväärtusega goji-marjades on rohkelt C-vitamiini ja rauda, samuti on nad heaks valguallikaks ja sisaldavad 18 erinevat aminohapet. Goji-marjad takistavad vabade radikaalide tegevust, aidates sellega kaasa pikaealisusele ja hoides ära kortsude teket. Lisaks aitavad parandada silmanägemist, verevarustust, alandada kehakaalu ning ennetavad viirushaigusi.

