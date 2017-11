Fontainebleau´ kohus Prantsusmaal mõistis tingimisi 18 kuu pikkuse vanglakaristuse 31aastasele matemaatikaõpetajale, kel oli seksisuhe 14aastase koolitüdrukuga, vahendab Kronen Zeitung.

Prokurör nõudis varem viieaastast vanglakaristust, millest kolm aastat tulnuks ka vanglas istuda. Peale tingimisi vanglakaristuse ei tohi matemaatikaõpetaja enam töötada alaealistega. See tähendab, et klassi ette astumine on edaspidi välistatud.

Süüdimõistetud õpetaja tunnistas kohtus tehtud vigu ja ütles, et ta kaotas enda üle kontrolli. Vabandust ta siiski paluda ei soovinud. „Me armastasime teineteist ja olime koos õnnelikud,“ rõhutas õpetaja.

Õpilase keelatud suhte avastas novembri algul tema kasuisa. Algul rääkis õpilane politseinikele, et ta on õpetajasse armunud. Hiljem seisukoht muutus. „Minuga manipuleeriti ja ma ei taha, et teiste tüdrukutega midagi sarnast juhtuks,“ rõhutas 14aastane koolitüdruk.