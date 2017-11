Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäel oli kohtumine kultuuriminister Indrek Saarega, kus arutati, kuidas uue ooperimaja ehitamisega edasi minna.

Aivar Mäe (Teet Malsroos)

Mäe sõnul saatis ta kulleri Valka, et sealt riigiarhiivist välja võtta joonised 1977. aastast, kust selguks, mis toona rahapuudusel jäi ehitamata ja milline linnahalli hoone oleks pidanud välja nägema, vahendas ERRi uudisportaal.

"Ma arvan, et vajadused lava ja lavatorni jaoks võivad nendest joonistest selguda. Seda uudist ma ootan," ütles Estonia juht.

Linnahalli akustika kohta ütles Mäe: "Linnahall on ehitatud elektroonilise saalina, et heli oleks võimalikult matt ja võimalikult vähe järelkajasid, igast saalist on võimalik midagi välja võtta. Ooperisaal peab olema pisut väiksema järelkajaga, et saada tekstist aru."