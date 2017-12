Tasuta kojuvedu*

Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

pommu ehk baklažaan 1 tk

oliiviõli

küpsetatud tomatid 333 g

mozzarella juust 84 g

basiilikulehed 0,3 peotäis

või

riivitud parmesan 17 g

1. Lõika pommudelt varrepoolsest otsast jupike ära ja viiluta viljad 1 cm paksuselt. Parem oleks lõigata pikkupidi, sest siis püsib vormiroog paremini koos.



2. Pane pommuviilud suurele sõelale, igale kihile raputa veidi soola. Aseta peale raskus (nt taldrik ja konservipurk) ja lase viiludel umbes 30 minutit pehmeneda.



3. Kui kastmes kasutad küpseid tomateid, eemalda neilt varrekoht ja lõika nad pooleks. Aseta poolikud suurele paksupõhjalisele pannile, lõikepind all. Kata kaanega ja kuumuta tugeval tulel umbes 5 minutit, kuni nad hakkavad pehmenema. Eemalda kaas ning suru tomatid puulusikaga kergelt katki. Kata pann taas kaanega ja kuumuta 5–10 minutit, kuni tomatid on pehmed. Maitsesta soolaga, hõõru läbi sõela või püreestasaumikseriga (ettevaatust, tomatid on kuumad!).



4. Kalla tomatipüree – olgu see siis ise tehtud või poest ostetud – pannile, lisa supilusikatäis oliiviõli ja kuumuta tomatikastet mõõdukal tulel, kuni see on poole võrra vähemaks keenud. Vajadusel maitsesta veel soolaga.



5. Samal ajal patsuta soolas seisnud pommuviilud köögipaberiga kuivaks. Kuumuta praepannil õli (mina panen niipalju, et panni põhi on kaetud, itaallased valaks seda kordades rohkem). Prae pommuviilud paarikaupa õlis mõlemalt poolt kuldpruuniks. Vajadusel lisa õli.



6. Lõika mozzarella õhukesteks viiludeks. Rebi basiilikulehed väikesteks tükkideks.



7. Määri keskmise suurusega ahjuvorm võiga. Laota vormi põhja kiht praetud pommuviile, nende peale kiht tomatikastet, mozzarella-viilud, basiilikulehed ja veidi riivitud parmesani. Korda, kuni komponente jätkub. Kõige peale peaks jääma pommuviilud ja ohtralt parmesani, ent kui kastet jääb üle, võid ka seda peale panna.



8. Küpseta 200kraadise ahju keskosas umbes 30 minutit, kuni juust on kenasti sulanud. Enne serveerimist lase jahtuda vähemalt toatemperatuurini. Itaallased naudivad seda rooga ka täiesti jahtunult.

Valmistusaeg üle 60 min

Retsepti allikas: Toidutare