Koolikiusamise ohver Freddy Pajumets: olen lugematuid kordi end magama nutnud ja lõikunud

10 aastat tagasi, kui olin oma kooliteed alustamas, oli mul ettekujutus koolist, et ma lähen 1. septembril kellegi käevangus lavale, vötan vastu oma aabitsa, istun maha oma klassikaaslaste sekka ja kohtun oma esimese klassijuhatajaga. Lähen kooli, et tegeleda huviringidega ja öppida palju uut, et saada igapäevaga targemaks. Kuid kahjuks oli see köik lihtsalt ettekujutus ja reaalsus oli sellest kaugel.

Tegelikult oli juba enne minu esimesse klassi asumist minust jutte räägitud vanemate klasside seas, et ma olen selline “imelik” laps, mulle meeldib mängida selliseid mänge, ma käitun nii jms, millele paljud vaatasid viltu, sest see oli pigem kohane tütarlapsele.

Ei läinud kaua aega, kui mind hakati koolis inetute pilkudega vaatama, minu üle naerma, sosistama minust, kes teab, mis jutte ja muidugi mind norimast (hüüd)nimedega. Mäletan, et ma üritasin igal vöimalusel vältida vahetundide ajal koridoris olemast, WC-d külastamast, et vältida vanemate klassidega kohtumist. Vöimalikult palju üritasin ma vältida kehalise kasvatuse tundides käimist, kui tunnis oli peale minu klassi möni teine klass vöi kui tegu oli spordipäevaga. Lihtsalt seepärast, et ma ei tahtnud olla riietusruumis, kus mind noritakse vöi räägitakse, et see on vale ruum, sest ma peaksin olema hoopis teises ruumis tüdrukutega. Vöi siis hoopis üritada koju jääda “haiguse” töttu ja jääda koolis maha, sest lihtsalt ma ei tahtnud ega suutnud kooli minna.

Ajapikku lisandus peale vaimse kiusamise ka füüsiline: asjade ära vötmine vöi nende löhkumine, kividega vöi käbidega loopimine vöi lausa kallaletung rusikate ja/vöi jalgadega.

See periood oli nagu “ameerika mäed” kord polnud mitte mingeid probleeme ega kiusamist ja juba järgmine päev olid köik minu kallal nokkimas.

Löpuks ma lihtsalt mötlesingi, et see on okei ja normaalne, et minuga nii käitutakse. Pean ära sellega harjuma.. Ma hakkasin maski kandma, igal hommikul panin selle völtsnaeratuse ette ja päevajooksul lihtsalt neelata see köik alla, et mitte näidata nörkust ja siis koju minnes lihtsalt plahvatada. Nii üritasingi kustutada selle Freddy, kes ma olin enne koolitee algust ja esimestel päevadel koolis… ja seda mitmeks aastaks.

On olnud lugematuid kordi, kus ma olen end magama nutnud, end löikunud, depressioonist ja stressist olnud läbi kurnatud ja möelnud suitsiidile. Köike seda juba 10-,11-,12-aastaselt ja seda kõike ainult sellepärast, et Sina arvasid, et on okei kiusata...

See EI OLE normaalne! Mitte kellegil EI OLE ÕIGUST kedagi kannatama panna, sest Sul on igav vöi arvad, et oled ilgelt lahe, kui kiusad kedagi endast nörgemat vöi väiksemat.

Palun käsi südamel, et Te märgaksite enda ümber olevaid inimesi, kui märkad, et keegi kiusab vöi kedagi kiusatakse, siis ära karda sekkuda vöi sellest märku anda mönele vanemale inimesele. See EI OLE kitumine, vaid see on enda ja kellegi teise/teiste kaitsmine! Tihti piisab sellest ühest märkajast, et muuta olukorda.