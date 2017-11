Valgustatud öödel on kaks šaakalit lonkinud mitmel korral vee piiril ning üks veidi julgem loom tulnud kaamera juures olevaid peibutuspalakesi nuusutama peaaegu roomates. Hirm sai temast aga enne võitu, kui suutis ivakese hamba alla saada.

Esimesed šaakalid on valgustatud rannaribal juba käinud, kirjutab RMK blogi. Alates 24. novembri õhtust on võimalik rannas toimuvat näha ka pimedal ajal, kahe võimsa IR-lambi abil paistab valgustatud ala umbes 50m kaugusele vee piirini – luigedki paistavad kaugemal meres.

Novembri alguses Läänemaale Metsküla randa paigutatud veebikaamera pildile on klõpuks ka mõned šaakalid jäänud.

Küll aga ülbed loomad harjuvad. Pole imestada, kui saabub hetk, mil elukas tõstab kaamerapostile jalga ja rihib sorina otse mikrofoni “koerale”.

Millal võiks kaamerapilti jälgida, et uut loomaliiki näha?

Viimase kolme öö vaatluste põhjal on muidugi ennatlik objektiivselt midagi otsustada, kuid ööloom šaakal on, ja kui nälg vastapandamatult ei pitsita, siis enne pimedat praegusel aastaajal neid ei näe. Möödunud öödel on loomi nähtud kõige varem 21.15, hiljem 23.20 paiku, peale keskööd 00.42 ja 02.51. 24. novembri hommikul 7.42-7.45 kaamera ees käinud elukas paistis kehvakeste piltide järgi otsustades hoopis üksiku hundina.