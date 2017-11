Näosaate finaal leiab aset juba sel pühapäeval. „Seitsmesed“ uurisid Valterilt, kelleks ta finaaletteastes kehastub, missugust laulu esitab ning kes Valteri meelest peaks tänavuse näosaate hooaja võidu noppima.

„Placido Domingo – see on päris suur tükk küll jah. Loosinupp mulle siiani ei võimaldanud proovida klassikalist laulmist ja nüüd on võimalus ise valida! Ma laulan “Parla piu piano”, „Ristiisa“ filmi soundtracki,“ avaldas Valter saladuseloori.

Keda ennustab aga Valter saate võitjaks? „Võidu peale ma ei mõtle. See on selline number, mida saan endale teha ja loodan, et publikule meeldib. Kui mõelda saali mahutavuse peale – laulupeol oli neid inimesi, keda juhatasin, veidi rohkem, aga situatsioon on täiesti teine. Laulmine on dirigeerimisest sedavõrd erinev protsess, et nii suure publiku ees enda laulunärvi ma testida pole saanud. Ja rahvahääletus on alati ettearvamatu. Sel hooajal on selline seltskond koos, kes väga ei mõtle sellele. Küsimus on ikka selles, et endil oleks lõbus ja vaatajatel lõbus. See on ikkagi ajaviide ja sellele tulekski keskenduda,“ sõnas Valter.

Martaga koos finaaliks ettevalmistumine on Valteri sõnul tore. „Eks me ikka hoiame üksteisel silma peal. Ettevalmistamine on hästi lõbus. Olgugi, et on finaal, ega see nii palju ei erine eelnevatest saadetest. Kuidas seda õiget karakterit ja häält otsida – see kõik käib samamoodi, kui stuudiosaadetega,“ kommenteeris Valter.