„Seitsmesed“ uurisid Martalt, kelleks ta finaalsaates kehastub, missugust laulu esitab ning kes Marta meelest peaks tänavuse näosaate hooaja võidu noppima. Miks valis Marta just Salvador Sobrali ja laulu „Amar Pelos Dois“?

„Ei tea, kas see on pisarakiskuja – oleneb, kuidas välja tuleb. Loodan väga, et see õnnestub. Salvador Sobral võitis kohe mu südame, kui esimest korda teda nägin ja kuulsin. Ta on väga kihvt muusik ja see liigutab mind,“ kommenteeris Marta.

Salvador Sobral on oma etteastes jäänud väga rahulikuks ja lavanärv peaaegu et puudub. Kuidas kavatseb Marta saavutada närvivaba oleku? „Ei tea, ei oska öelda. See selgub Saku suurhalli laval. Kindlasti on lavanärv olemas!“ sõnas Marta.