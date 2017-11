Tänavuses näosaates laiemale publikule tuttavaks saanud Hanna Martinsonile esitati põletav küsimus: kumb Saaremaalt pärit tüdrukutest on kuulsam - tema või Teele Viira?

„Väga raske küsimus. Teele Viira on juba nii mitu aastat pildis olnud – isegi, kui ta muusikaga ei ole otseselt hetkel nii kohal, siis teda ikka teatakse juba natuke kauem kui mind,“ räägib Martinson. „Aga võib-olla see muutub. Ma ei taha kellestki paremaks saada, vaid et oleksime sama võimsad kaks saare naist!“ muigab ta. Martinson lisas, et kõik Eesti meelelahutusmaailmas tegutsevad saarepiigad on üks punt toredaid naisi.