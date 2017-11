Eesti särtsakas tüdrukutetrio La La Ladies esines mõni aeg tagasi esimest korda pulmas. Ja kohe nii uhkelt, et oma elu tähtsaimat päeva palusid neid jagama Dubaist pärit mees Naveed ning Brasiiliast pärit naine Heloisa. Suurejooneline pulm peeti Dubai luksushotelli Burj al Alabi terrassil!

Ansambli La La Ladies liige Kethi ütleb, et tegu oli nende esimese pulmaga ning lugu sai alguse poolteist aastat tagasi, kui bänd Kethi õe pulmas üllatusetteaste tegi. Seal oli kohal ka paarike, kelle üks pool pärit Dubaist ning teine Brasiiliast. „Avaldasime meile muljet ja meid nähes ütles naine, et kui tema kunagi abiellub, tahab ta, et La La Ladies tema pulmas esineks.“ Sel hetkel paarike veel kihlatud polnud, kuid järgmisel päeval sõitsid nad edasi Itaaliasse ning mees paluski kallima omale naiseks.

Kethi ütleb, et tal polnud aimugi, et bänd paarile nii kustumatu mulje jättis. „Sellest sain aimu umbes pool aastat tagasi, kui nad mind kirjadega pommitama hakkasid ja küsisid, kas me ikka saaksime nende pulmas üles astuda.“ Tegelikult pidi bänd esiti eitavalt vastama, sest Kethi oli juba ammu ostnud piletid pikemaks puhkuseks Austraaliasse ning pulmapäev sattus sellele ajale. „Ütlesin, et jääb ära, sest olen nelja bänditegemise aastaga õppinud, et ennast tühjaks töötada ei tohi ja peab võtma hetke, kus sa ei ole ööpäev läbi valvel ja valmis lavale astuma.“ Kethi ütleb, et nad on bändikaaslastega kokku leppinud, et puhkavad maksimaalselt kaks korda aastas – sügisel ja kevadel. „Pulmakorraldaja aga korrutas mulle, et pruutpaaril oli pulma korraldades ainult kaks nõudmist – et pulm peab toimuma ühes maailma luksuslikumas hotellis Burj al Arab ja et seal peame esinema meie,“ meenutab Uibomägi. „Sellised suured sõnad. Kui saad kellegi unistuste täita sellega, et annad talle midagi, mida oskad kõige paremini… see teeb õnnelikuks.“

Kethi katkestas pikalt planeeritud puhkuse