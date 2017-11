Swedbanki kinnisvarasektori juht Ero Viik rääkis kinnisvara- ja laenuturu ülevaateüritusel, et kinnisvaraturu arengutest rääkides tähendab see eelkõige Tallinnas ja Harjumaal toimuva kajastamist, sest just seal tehakse 60 protsenti kõigist tehingutest.

Tallinnas müüakse kuus umbes 800 korterit, millest uusi, esmakasutusse minevaid kortereid on umbes 270 ning nende müük on samal tasemel nagu aastal 2006, vahendab ERRi uudisportaal.

Uute korterite mahud Harjumaal kasvavad ja uusarenduste turg on stabiilne. Linnaosade lõikes on viimasel poolaastal märgatavalt kasvanud pakkumiste arv Põhja-Tallinnas ja ka Lasnamäel, viimase puhul on aga pakkumisi varemgi korralikult olnud.

"Tallinna uusarenduste müügihind on võrdlemisi stabiilne püsinud juba viimased paar aastat, väikeste muutustega," tõdes Viik ja lisas, et nõudlus on suur hea hinnaga ja lahendusega korteritele.

Samas on keskmine kinnisvarahind kasvanud ainult Põhja-Tallinnas, seda peamiselt suuremate, kallimate ja kesklinna pool asuvate projektide tõttu.