Kõik me igatseme seda üht ja õiget suhet, mis võiks täita kõik me unistused ja jäädagi kestma. Heal suhtel on teatavad omadused. On asju, mida heas ja terves suhtes tuleb järgida, et suhet mitte mürgitada.

Ikka on elus ja suhtes häid aegu, kuid ette tuleb ka halvemaid päevi, mil ongi oluline meie enda oskus, meie harjumused, kuidas sellistel hetkedel käituda, vahendab Relationship Rules.

Need kuus märki viitavad, et sa oled imeline partner, mistõttu on tõenäoliselt ka su suhe määratud kestma.