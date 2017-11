Soome eurolauljaks valitud Saara Aalto teatas Twitteris, et kirjutab võimalikke võistluslugusid koos kuulsa Rootsi hitimeistri Linnea Debiga.

Deb on helilooja, laulja ja produtsent, kelle produktsioonitiimi The Family sulest on pärit Rootsi kahe aasta tagune Eurovisioni võidulaul „Heroes“, mida esitas Måns Zelmerlöw. Deb on Iltalehti teatel loonud ka Loreeni hiti „Statements“.

„Oleme Linnea Debiga teinud neli pala. Läbikukkumine pole võimalik,“ kuulutab Aalto, kes enda sõnul on ise loonud juba 40 võimalikku eurolaulu.

Millisega neist ta Lissabonis üles astub, selgub 3. märtsil peetaval „Uuden musiikin kilpailul“ ehk „Uue muusika võistlusel“.