„Reis Siberi südamesse: Baikal“ toob täna õhtul ekraanile seitsmeliikmelise reisiseltskonna teekonna jätku.

Reisijad on ette võtnud suure eesmärgi – sõita kahe eriettevalmistuse läbinud maasturiga ringi ümber Baikali järve Venemaal. See aga pole lihtne, sest maasturid, mis on ettenähtud pidama vastu terve reisi, on katki. Seltskond saab paarkümmend minutit sõita ja siis on jälle seisak, sest auto remondile kulub tohutult palju aega.

Ka kauaoodatud paadisõit valmistab pettumuse, kui selguvad tõlkes kaduma läinud tõsiasjad. Reisijad kuulevad, et Ulkani asulas olevat eestlase järgi nimetatud tänav ja asume asja uurima. Venemaa auklikud teed piinavad järjekindlalt seiklejaid edasi ja üks auto laguneb kriitilise piirini ära. Raiu aitab hätta sattunud mägironijaid ja jääb Kaimarit järele ootama, kes on aga levist väljas ning ei taha kuidagi saabuda.