Praegu on politseinikud sündmuskohal infot kogumas ja asjaolusid selgitamas.

Põhja prefektuuri teatel sai politsei kella 12 ajal teate, et Harku vallas Suurupi külas juhtus liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel kaotas sõiduk möödasõidu tegemise hetkel juhitavuse ning sõitis paremale teelt välja ja paiskus katusele. Sõidukijuht viidi haiglasse.

Kohapeal viibiva politseiniku hinnangul ei põhjustanud avariid libe teekate vaid suur sõidukiirus möödasõidul. Lubatud maksimaalne sõidukiirus Kloogaranna ja Suurupi tee ristmiku piirkonnas on 70km/h.

Harku valla inimesed on varasemalt avaldanud oma pahameelt ristmiku suhtes. Eriti on teinud pahameelt uus ohutussaar, mis on ehitatud kurvi peale ning mida pimedas näeb alles viimasel hetkel, kuna ristmiku valgustus ei tööta.