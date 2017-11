Siseminister Andres Anvelt ei toeta aasta kodaniku poolt väljakäidud mõtet kinkida niinimetatud halli passi omanikele kodakondsus. Ministri arvates peab täiskasvanud inimene kodakondsuse saamiskes ka ise oma soovi välja näitama.

Eilsel kodanikupäeva tseremoonial ütles aasta kodanikuks nimetatud Rasmus Rask, et tema hinnangul on riik piisavalt küps kinkimaks siin elavatele ja kodakondsuseta olevatele inimestele Eesti kodakondsus. Siseminister Andres Anvelt rõhutab aga, et kodakondsuse kinkimise asemel tuleks lihtsustada selle taotlemise reegleid.

„Riik peab kindlasti panustama selleks, et luua maksimaalselt võimalusi inimestele Eesti kodakondsust taotleda ja saada,“ sõnab ta lisades, et tunneb kurbust, et mõned sellekohased algatused, millega koalitsioonis kokku lepiti, on seisma jäänud. Ta kirjeldas aga, et lähikuudel või poolaastal on oodata seadusandlikku otsust kodanikulepingule: „Inimene võtab endale kohustuse õppida Eesti keelt - saab isegi vabu õppepäevi ehk talle makstakse kinni õppepuhkust selleks, et teha eksameid ja keeleeksameid,“ kirjeldab Anvelt, lühidalt, mida leping endas sisaldab. „Nad [kodakondsuseta inimesed] peaksid ikkagi midagi enda poolt ka tegema selleks, et kodakondsust vastu võtta. kinkimine ilma selleta, kui inimene pole ise kindel, kas ta seda tahab - no kas see on siis kõige õigem suund,“ mõtiskleb Anvelt.

Siseminister lisab aga, et lastele on kodakondsuse saamine võrdlemisi lihtne juba praegu: „Isegi, kui tema vanem jätab ta kodakondsusetuks, on tal täiskasvanuks saades tegelikult võimalus see viga ära parandada,“ kirjeldab Anvelt ja lisab, et juhul, kui vanemad jätavad lapse kodakondsuseta, peaks riik siiski sekkuma. „Ideaalses maailmas oleks tõesti hea, kui meil niiöelda halli passi omanikke ei oleks, aga pigem [tuleks] lähtuda ikkagi sellest, et neid ei tuleks juurde ja võimaldada inimestel õppida keelt.“