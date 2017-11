Taani kuningakoda teatas septembris, et kuninganna Margrethe II abikaasa prints Henrik kannatab dementsuse all.

Haigus olevat edenenud kardetust kiiremini. Diagnoos paistis seletavat printsi hiljutisi raevupurskeid: Prantsuse päritolu kuninglik abikaasa teatas suvel, et ei luba end matta Roskilde toomkirikusse kuninganna kõrvale, kuna too ei teinud temast kuningat.

Äsjasel Ghana visiidil kommenteeris 77aastane monarh esmakordselt oma 83aastase mehe tervislikku seisundit. „Tal on oma head hetked,“ vahendab Iltalehti. „Õigupoolest rääkisin temaga just praegu ja kõik oli korras. See rõõmustas mind.“

Kuninganna tõdes, et nii pikk reis ilma abikaasata tundub kuidagi veider. „Aga nii need asjad praegu juba kord on. Kui Henrikul on kõik hästi, siis on minul ka. Pealegi pole tema võrratu huumorimeel kuhugi kadunud!“