India Chennai osariigi kohus mõistis õigeks 35 laevakaitsjat, teiste seas ka 14 Eesti kodanikku, kes olid enda süüdimõistmise edasi kaevanud. Mehed vabanesid täna vanglast.

The Times of India avaldas fotod värskelt vabanenud laevakaitsjatest.

Crew members and guards of US anti-piracy ship Seaman Guard Ohio, jailed under the Arms Act, coming out of Puzhal prison after they were acquitted of all charges by the Madurai bench of the Madras high court. pic.twitter.com/wrFBM1mN38