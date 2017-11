Kardinatele ja jõulukaunistustele liiga lähedale paigutatud küünlad ning järelevalveta jäetud lahtine tuli põhjustavad igal aastal tulekahjusid. Sestap annab If Kindlustus annab oma kahjustatistikast lähtuvalt esimese advendi eel mõned nõuanded, kuidas küünlaid ohutult põletada.



If Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhi Taavi Kiibuse sõnul loovad küünlad pimedal ajal hubast meeleolu ja käivad detsembris ikka jõuluootuse juurde. „Järelevalveta jäetud lahtine tuli põhjustab aga Eesti kodudes enim tulekahjusid ja paraku toovad igal aastal detsembris küünlaleegid kaasa ka tulekahjusid. Tihti põhjustab põlengu küünla lõpuni põlemine, sest küünlarasva sisse vajunud taht võib tegelikult edasi hõõguda,“ ütles Taavi Kiibus.



If Kindlustuses on viimaste aastate jõulukuudel registreeritud kahjusid, kus aknalaual põlenud küünlad on süüdanud aknalaudu, aknaraame, kaminapealseid ning põhjustanud kodudes põlenguid ja tahmakahjustusi.



„Seega on hea meelde jätta n-ö 2 cm reegel, et ohutuse tagamiseks tuleks küünlad kustutada siis, kui veel kaks sentimeetrit küünlast on põlemata ja seda reeglit tuleks järgida ka õues süüdatud küünalde puhul,“ lisas Kiibus.





If Kindlustuse seitse soovitust küünalde ohutuks põletamiseks:



1. Aseta küünal alati kindlale ja mittepõlevale alusele. Klaasist ja kivist alused on sobivaimad.



2. Küünalt süüdates eemalda ohutuse mõttes rosetid ja muud kaunistused, mis on kergesti süttivad.



3. Ära jäta põlevat küünalt ega muud tuleohuallikat kunagi täiskasvanu järelevalveta.