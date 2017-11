Eesti riigipea rõhutas, et vaba Eesti saab olla vaid demokraatlik, tulevikule avatud ja oma inimestest hooliv ja see kohustus eelkäijate eest nõuab nii riigijuhtidelt kui meilt kõigilt pikka ettepoole vaatamist ja mitte hetkekasuga arvestamist või vaid oma erakonna huvide esikohale seadmist.

Kaljulaid ütles avamisel, et vaatamata erimeelsustele oli nende tegevuse ainus eesmärk ja tuum iseseisev Eesti Vabariik ja nüüd on meie kohus seda vaba riiki hoida.

Mälestusmärk on rajatud 2013. aasta kavandivõistluse võidutöö (KUU Arhitektid) järgi, mis kujutab endast pikka keskelt murdunud lainet. Töö autorid on Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla ja Eik Hermann. Kenotaaf valmistati ja paigaldati Risto Tali (Eesti Kunstiakadeemia) ja Rait Siska ning Ivo Tšetõrkini teostuses (MTÜ Porta Longi Montis). Ettevõtmise algatas ja korraldas MTÜ Konstantin Pätsi muuseum riigikantselei ja paljude annetajate toel.

„Sest ka Lennart Meri on öelnud: „Kui erakonna huvid on esikohal ja Eesti tulevik teisel kohal, võib meil sõit katki jääda.“ Mis on sõidu katkijäämise hind, seda oleme kogenud. Sõidu katkijäämise hind on liiga kõrge, seda teame oma ajaloost,“ lisas Eesti riigipea.