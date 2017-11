USA esileedi Melania Trump näitas eile lahkesti Valge Maja tänavusi jõulukaunistusi.

Trumpide esimesed jõulud Valges Majas (AFP, Reuters, AP / Scanpix)

Teemaks on sel aastal vanad head traditsioonid, kirjutab Daily Mail. Melania nägemust jõuludest on lihtne, kuid elegantne: kasutatud on USA-le ja selle loodusele iseloomulikke elemente. Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee rõhutas, et kõik dekoratsioonid valis välja Melania isiklikult.

Presidendiproua oli eilseks külla kutsunud ka lapsed, kelle vanemad teenivad Ameerika õhuvägedes. Külalised said koos temaga jõulukaunistusi meisterdada ning kaunite baleriinide esinemist vaadata.