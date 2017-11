Kauplused on alates teisipäevast kohustatud lõpetama Mulgi Õun OÜ ja Aran PM OÜ turustatavate õunte "Renett" ja "Kuldrenett" müügi.

Põllumajandusameti teatel on õunte turustamisele kehtestatud konkreetne standard, mis näeb ette sordinime märkimise pakendile või hinnasildile, edastab ERRi uudisportaal. Sordinime võib asendada sünonüümiga. Ei ole olemas sorti "Renett" ega ka "Kuldrenett", samuti ei ole need registreeritud sordinime sünonüümidena.

Põllumajandusamet koostas ettekirjutuse ettevõtetele Rimi Eesti Food AS, Selver AS ja Coop Kaubanduse AS, kuhu Mulgi Õun OÜ ja Aran PM OÜ on õunu turustanud.