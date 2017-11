Eraisik võib oma tarbeks teatud koguse alkoholi üle piiri tuua, aga ärilisel eesmärgil niisama mitte. Maksuameti juht Valdur Laid nendib, et seadusest tulenevalt on maksuametnike võimalused piiratud ja inimene peab ise tunnistama, et on seadust rikkunud.

"Üks variant on teha trahve ja tõsta kaste maha, aga konkreetselt on meil 13 juhtu, kus inimesed on maksnud Eesti määrade järgi aktsiisi ära ja sõidavad edasi (summa ületab kokku 12 000 eurot - toim). Suuremad juhtumid on seotud Soome kodanikega, kes laadungitega üle lahe sõidavad. Eesti inimesed on lubatud kogustest vägagi teadlikud," nendib Laid muiates.

