„Igitee“ on lugu idealistidest, kes uskusid, et suudavad oma veendumuste abil maailma paremaks muuta. Nende seas oli majanduspagulasi, ent ka palju neid, keda oma uskumuste pärast kiusati taga nii Soomes kui hiljem USAs ja Nõukogude Liidus. Soomlased mängisid olulist rolli USA ja Kanada töölisliikumistes ning Venemaa Karjala ülesehitamisel. See lugu on universaalne pilt lootusest, armastusest ja inimeste igavesest usust paremasse ellu.

„Minu vanaema kohtas Siberisse väljasaadetuna Rootsist pärit peret, kes olid Nõukogude Liitu asunud vabatahtlikult. Nii vägivallaga saadetud kui ideaalidega meelitatud inimesed jõudsid lõpuks samadesse raskustesse,“ sõnas produtsent Kris Taska. „Nendest soomlastest, skandinaavlastest, eestlastest, kanadalastest ja ameeriklastest räägibki film.“

Vaata, kes esmaspäeval filmi esilinastusel käisid!