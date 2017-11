Modibu on ettevõte, mis toob Eestisse tõelist Itaalia maitset! Naudi mozzarellat, ricottat, võid ja loomulikult imehead prosciuttot.

Grana Padano. Asendamatu koostisosa kastmetes pasta, salatite ja muude toitude juurde, samuti magustoiduna.

Parmesani juust. Kõige populaarsem, maailmakuulus Itaalia pika küpsemisajaga ekstrakõva juust. Parmigiano on toodetud värskest lehmapiimast. Hommikune täispiim segatakse õhtusega. Ainuke lubatud lisand on sool, mis imendub juustu 20 päeva jooksul erilisest lahusest, mis sisaldab Vahemere soola.

Pecorino. Itaalia keedetud pressitud juust, mis on valmistatud lambapiimast, omab ekspressiivset soolast maitset ja teralist tekstuuri. Pecorino juust on enamiku vitamiinide ja mineraalide allikas ning ideaalne neile, kes peavad dieeti. Seda juustu saavad tarvitada laktoositalumatusega inimesed.

Mozzarella juust. Itaallased peavad ainuõigeks mozzarella´ks Campania maakonnas vesipühvli piimast valmistatud Mozzarella di bufala´t, millel on ka piirkondliku toote märgistus.

Prosciutto. Soolane, kuiv, maitserikas liha. Seda sobib serveerida õhukeselt viilutatud liha puuviljade ja juustuviiludega, lisada salatitesse või valmistada pitsat. Annab toitudele meeldiva aroomi ja maitse.

Ricotta. Itaalia juust, valmistatud vadakust (aga mitte piimast, nagu traditsiooniline juust), mis jääb järgi pärast mozzarella või muu juustu valmistamist. Ricotta on äärmiselt kasulik toode seedetrakti haiguste ja kõrge vererõhu korral, omab kasulikku mõju närvisüsteemile. Need omadused on tingitud kõrgest vitamiinide, mikroelementide ja kergesti seeditavate valkude sisaldusest.

Või. Pühvlipiim sisaldab suures koguses A-, B- ja C-vitamiini, mineraale, valke, rasvu, samuti piimasuhkrut. Kuna pühvlipiim ei sisalda üldse kaseiini, on selle omastamine palju lihtsam kui lehmapiimal. Lisaks on pühvlipiimal kasulik toime unetuse korral, see parandab kesknärvisüsteemi toimimist ja kaitseb inimkeha paljude viirus- ja bakteriaalsete nakkuste vastu.

