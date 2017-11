Millal mehed Eestisse jõuavad, ei ole Belovase sõnul veel selge. Kuna India prokuratuuril on 90 päeva aega otsus edasi kaevata, vajab täpsustamist, kas nad peavad selle otsuse ära ootama Indias või on neil võimalus juba enne koduteele asuda.

"Kui meil on rohkem infot võimaliku ajakava kohta, annan teada," lisab Belovas.

Fakt on see, et väljasõiduviisa peab meestele andma sama asutus, kellest sõltub ka see, kas eilne õigeksmõistev otsus kaevatakse edasi või mitte.