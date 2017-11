Täna öösel jõudis Liibanonist Eestisse jalaväerühm Estpla-23, andes vastutuse üle eile hommikul Ämarist transpordilennukiga Beiruti suundunud Estpla-24 kaitseväelastele.



Eestisse saabunud rahuvalvajate kontingendi ülem kapten Andrei Šlabovitsi sõnul kulges koostöö soomlaste ja iirlastega hästi. "Anname vastutuse uuele kontingendile üle ja tuleme rahuliku südamega koju," ütles Eestisse naasnud kontingendi ülem kapten Andrei Šlabovits.



Estpla-24 kaitseväelased jõudsid Beirutist ÜRO tugipunkti 2-45 südaööl vastu teisipäeva, kaitseväelasi tervitasid teenistuse alguse puhul Iiri-Soome pataljoni ülema asetäitja kolonelleitnant Ari Laaksonen, Eesti kontingendi ülem major Margus Mikk ning teised pataljoni juhtkonna liikmed.



"Võtke sellest missioonist parim, mis võtta on annab. Seadke endale vähemalt kolm eesmärki ja püüdke need missiooni lõpuks täita," ütles oma tervituskõnes sõduritele ÜRO Liibanoni rahuvalvemissiooni UNIFIL Eesti kontingendi ülem major Margus Mikk.



Eesti rahuvalvajate peamiseks teenistuskohaks järgmiseks kuueks kuuks saab Beirutist ligikaudu 115 kilomeetri kaugusel Lõuna-Liibanoni mägises Bint Jubayl nimelises piirkonnas paiknev ÜRO tugipunkt 2-45, mis asub merepinnast umbes 800 meetri kõrgusel. Missiooni jooksul mehitatakse kahe kuu vältel ka ÜRO tugipunkti 6-50.

Estpla-24 ülemaks on leitnant Erkki Tuul



Eesti üksuse ülesandeks rahuvalvemissioonil on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehtaks muuhulgas koostööd ka Liibanoni relvajõududega.



UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) loodi ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1978. aastal ning selle ülesandeks on Iisraeli-Liibanoni vahelise kontrolljoone (nn Blue Line) jälgimine, Liibanoni relvajõudude toetamine ja nendega koostöö tegemine ning konflikti osapoolte vahel sõlmitud lepetest kinnipidamise jälgimine. UNIFIL-i vastutusalaks on Lõuna-Liibanoni Litani jõe ja Iisraeli-Liibanoni kontrolljoone vaheline ala.