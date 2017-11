"Lennuettevõte ignoreerib kogunevaid kaebuseid ja ELi seaduseid, mis kaitsevad kannatanud reisijate õiguseid – Ryanair peaks välja maksma 53 miljoni euro väärtuses hüvitisi. Ühendkuningriigi Tsiviillennundusamet (CAA) tegi lennuvedajale ettepaneku kohtuda, et tekkinud situatsioonis selgust saada, kuid Ryanair ei ole asutuse palvele vastanud," sõnas lennuhüvitisi välja võitleva ettevõtte esindaja.

Reisijate õiguste eest seisva kompensatsiooniettevõtte SKYCOPi juhi Marius Stonkuse sõnul on sajad tuhanded ärajäänud lendude tagajärjel kannatud reisijad siiani teadmatuses, mistõttu julgustab ta kõiki Ryanairi pileti ostnud reisijaid viima end kurssi oma õigustega.

Eelmise nädala musta reede ostlemispüha raames soetasid kümned tuhanded inimesed soodsaid lennupileteid. Kõige soodsamaga hinnaga lennupiletid paiskas müüki Ryanair, kes on viimaste kuude jooksul tühistanud rohkem kui 20 000 lendu.

SKYCOPi juhi sõnul ei olnud CAA kohtumisettepaneku põhjus pelgalt maksmata kompensatsioonid, vaid ka muud tarbijaõiguste rikkumised "Kannatanud reisijate sõnul teatas Ryanair lühisõnumiga, et täpsemat informatsiooni saavad nad oma isiklikule e-mailile saadetud kirjast, kuid reisijate kinnitusel ei ole nad seda saanud. Lisaks muutus lennuettevõttega ühendust võtmine praktiliselt võimatuks – kõnekeskus ja veebiteenindus suleti," selgitas Stonkus olukorda.

"Lennuvedajatel on kombeks rahatagastusprotsessi venitada või eriliste asjaolude tingimusele viidates vastutus enda õlult maha raputada. Ettevõtetel, kes esindavad vaidluses Ryanairiga tuhandete inimeste õigusi, on oluliselt suuremad šansid saada reisijaile õiglane hüvitis kui üksikisikul, kes suhtleb otse lennufirmaga," sõnas ta.

Lennukompensatsiooni ettevõtte SKYCOP juhi sõnul on vajadus kompensatsioonide väljanõudmisega tegelevate ettevõtete järele kasvanud, sest statistika järgi rahuldatakse kõigest 5% iseseisvalt esitatud pretensioonidest.

SKYCOP on pöördunud nii Iiri Tsiviillennundusameti kui sealsete tarbijakaitseametite poole, et nõuda sadade kannatanud inimeste päringutele vastamist. "Oleme probleemi lahendamiseks valmis koondama sajad laekunud pretensioonid ning esitama grupihagi. Muidugi loodame, et seda ei ole tarvis teha, aga oleme selleks valmis," kommenteeris Stonkus.