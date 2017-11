Toomas Annuse osalusega AS-i Riverito tütarfirma E.L.L. kinnisvara võttis kasutusele kaubamärgi Kapitel.

"E.L.L. Kinnisvaral on 20 aastat kogemust ärikinnisvara arendamises ja juhtimises, oleme saavutanud Baltimaades tugeva positsiooni ning oleme laienemas uutele turgudele. Uus kaubamärk ja täpsustatud väärtused aitavad meil kasvatada äri, tugevdada töötajate pühendumust ning paremini rahuldada tänaste ja tulevaste klientide pidevalt muutuvaid vajadusi," ütles Kapiteli tegevjuht Taavi Ojala pressiteate vahendusel.

"Alates ettevõtte asutamisest 1997. aastal oleme töötanud kinnisvaraarenduse kvaliteedi tõstmise nimel, luues inimestele väärtuslikke töö-, ostu- ja majutuskeskkondi. Oma tegevuses peame silmas pikka perspektiivi – juhime tervet arendusprotsessi ja jääme arendatud projektide omanikuks. Me keskendume ajas kestvate keskkondade rajamisele ja üürnikega pikaajaliste suhete loomisele, mis on meie edu alus," ütles Ojala.

Kapiteli nelja kaubanduskeskust külastab aastas 36,5 miljonit inimest aastas. Kapiteli neljas büroohoones töötavad ligi 2000 inimest ja ettevõtte kaks hotelli pakuvad Tallinnas majutust üle 300 000 inimesele.

Kapitel on Baltikumi üks suurimaid kinnisvaraarendajaid ja -omanikke, mis arendab ja juhib kaubanduskeskusi, hotelle ja büroohooneid. Grupi kinnisvaraportfellis on üle 185 000 ruutmeetri üüritavat pinda. Ettevõte omab osalust Spice ja Spice Home ostukeskustes Riias, Panorama kaubandukeskuses Vilniuses ning Viru keskuses Tallinnas.

Kapiteli portfelli kuuluvad Delta Plaza ja Sõpruse Ärimaja Tallinnas, Narbuto 5 büroohoone Vilniuses ja Palac Pavlova büroohoone Prahas. Ettevõttele kuulub Nordic Hotel Forum ning koos AS-iga Infortar Tallink City Hotell.

Ettevõte asutati 1997. aastal ja see põhineb Eesti kapitalil. Grupi 2016. aasta müügitulu oli 42 miljonit ja kasum 17,7 miljonit eurot. Grupi Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetes töötab 50 inimest.

Fotol: Spice büroohoone Riias.

