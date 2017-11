"Eesti tsiklinaiste näituse ennetähtajaline mahavõtmine Telliskivi loomelinnakus on tekitanud terve rea küsimusi, millele peame vastama," kirjutab Telliskivi loomelinnaku asutaja ja juht Jaanus Juss ERRi uudisportaalis.

Põhjuseks on Jussi sõnade kohaselt hooopis näituse tehnilise teostuse puudujäägid: loomelinnaku väligalerii sai loodud alles tänavu suvel ning kogemust seda karmimates ilmaoludes hallata tegijatel polnud ja novembrikuu ilm tegi piltidega oma töö, kuna materjal, millele pildid olid trükitud, polnud piisavalt kvaliteetne.

"Soovime rääkida näituse autoritega läbi, kuidas seda ühiselt parimal viisil teha ning kinni pidada enda poolt lubatud eksponeerimise perioodist. Ilmselt tuleb ka hetkel üleval olev näitus uuesti trükkida ja kõvadel, ilmastikukindlatel alustel eksponeerida," kirjutas Juss.

Ta möönis, et loomelinnaku esindaja tõi näitusega seotud inimestega suheldes välja põhjendamatud ja "pastakast välja imetud" ettekäänded, mis on tänaseks oma elu elama hakanud. Kindlasti ei olnd aga põhjuseks see, et tsiklinaiste näitus oleks olnud kuidagi objektistav või sobimatu.