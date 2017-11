Perfecto käsitöötordid on neile, kes otsivad eksklusiivseid täiuslikke maitseelamusi ning ei ole nõus tegema järeleandmisi ka tordi väljanägemise osas.

Perfecto tortide valikus leidub hetkel neli põnevat torti, mida teevad Eesti parimad kondiitrid käsitööna. Tulevikus täieneb tortide valik veelgi.

Käsitöötordid on pakendatud minimalistlikku, kuid praktilisse karpi. Karbil on sang, mis teeb selle mugavaks kanda ja tõsta, pole liigseid etikette ning juurde on kinnitatud kaunis kaardike, kuhu saab armsale inimesele toredad soovid kirja panna.

Niisiis mekkisime kõiki Perfecto käsitöötorte ja kirjutasime, mis mõtted need meis tekitasid.

Mündine šokolaadiunelm

Mahedalt mündisel keeksipõhjal šokolaadi-mousse tort, mille mahlasteks vahekihtideks on kakaobiskviit ja vaarikad. Tordist loob rikkaliku eksklusiivse tervikpildi seda kattev pehme šokolaad koos erikujuliste šokolaadist dekooride ja kuivatatud vaarikapuruga.

- Piparmünti sisaldavad toidud või tordid kipuvad piparmündimekiga liialt üle pingutama. Tavaliselt on nii, et võtad ampsu ja teise ning kolmandat enam ei taha. Minu rõõmuks oli sellel tordil väga loomulik ja pehme piparmündimaitse, mis sulas šokolaadiga ideaalselt kokku.

- Tort näeb visuaalselt hea välja – kaunis värvus ning stiilselt äge pakend. Armsale inimesele külla minnes ideaalne kingitus. Olen kindel, et see ei jäta mitte kedagi külmaks ning maitseelamus jääb veel tükiks ajaks meelde.

- Šokolaad ja piparmünt üheskoos moodustasid suurepärase kombinatsiooni. Mahe, mõnus ja kohev.

- Nagu öeldakse, siis parim kink on elamus. Gastronoomiline elamus? Miks mitte! Ma arvan, et tänavu katab minu jõululauda just Perfecto Mündine šokolaadiunelm.

- Kaart karbi küljes on imekaunis ja minimalistlik, aitab jõuluvanadega suurtest kaartidest. Less is more!

- Esmapilgul võiks see tunduda tavalise šokolaaditordina vaarikatega. Piparmündi lisamine põhjana (mitte tavapärase kreemitäidisena) on aga teretulnud lahendus, mis annab omapäraselt intensiivsema maitse ja tagab selle, et piparmündi maitse ei imbu teistesse tordikihtidesse laiali. Plussiks ka see, et vaarikamoosi asemel oli tordi keskel kasutatud terveid vaarikad.

Toorjuustu-muraka hõrgutis

Imeliselt hõrk küpsisepõhjal klassikaline Manhattani toorjuustutort, mis on kaetud särtsakalt magusa murakamoosiga. Kogu tordile annavad täiusliku maitse ja väljanägemise, vastavalt hooajale valitud, mahlased põldmarjad, mustikad, füüsalid ja jõhvikad.

- Imeline välimus! Tordi kaunistused on detailselt läbi mõeldud – mulle tundub, et midagi pole jäetud juhuse hooleks. Kuna ma olen suur mustikasõber, siis tordi peal olevad värsked mustikad on kui kirss tordil… või siis mustikas tordil.

- Tort pole väga magus. Kuigi üldjoontes olen väga suur maiasmokk, siis üllataval kombel sõin sedagi üsna hea meelega. Maitsed on tasakaalus ning kõik toimib imehästi.

- Ma olen suur toorjuustukookide ja muraka austaja – küll aga pole ma neid kunagi koos söönud. Murakad ja murakamoos on lapsepõlvest saadik olnud minu pühapäevahommikuste pannkookide kindel kaaslane. Seetõttu proovisin põnevusega toorjuustu-muraka torti. Ma arvan, et leidsin uue lemmiku. Imeline ja suussulav. Suurepärane töö, Perfecto!

- Tordi peal olevad marjad lisavad värskust ja löövad maitsemeeled selgeks.

- Mul on kahju, et ma ei teadnud sellest tordist midagi enne isadepäeva. Mäletan, et vahetult enne isa juurde minekut otsisin torti, seejärel kaarti. Viimase leidmisega oli täitsa probleem. Justkui kõik kaardid oleksid ära ostetud. Perfecto torti oleks olnud ideaalne viia, sest kaart oli olemas ja tort ise ka maitsev.

Pirni-sinihallitusjuustu üllatus

Klassikalisel küpsisepõhjal pirnitort, mille ootamatu maitseelamus tuleb kompotipirni ja sinihallitusjuustuga kreemi ideaalsest kooslusest. Ekstravagantne tort on pealt kaetud želeega ning kaunistatud valgest šokolaadist dekooridega. Vaieldamatult kõige üllatavam maitsekooslus Sinu peolaual!

- Esimesel hetkel tekitas sinihallitusjuustu olemasolu üllatust. Tort sinihallitusjuustuga? Ma ei ole kunagi midagi sellist söönud ning õnneks ei tulnud mul pettuda ka.

- Mulle meenutab see natuke soolakaramelli. Mitte maitselt, vaid sellelt, et ta on justkui soolane magustoit. Suurepärane maitseelamus ja Perfecto tordivalikust minu vaieldamatu lemmik.

- Sünnipäeva lõppedes pakutav tort ei pea olema nii magus, et süda läheb pahaks (kes meist poleks tahtnud pärast tordi söömist ampsata hoopis hapukurki). Pirni-sinihallitusjuustu tort on sel puhul lahendus

- Tort seisis mõnda aega meil laual (ei jõudnud kõike korraga ära süüa) ning seetõttu hakkas veidi sulama. Panin ta külmkappi ja võtsin kahe tunni pärast uuesti välja – imemaitsev! Külmalt parim.

- Pirn mahendab muidu veidi äkilist sinihallitusjuustu. Sõna „üllatus“ selle tordi nimes on oma kohta seal väärt – selline maitsekombinatsioon on tõepoolest üks suur üllatus.

- Arvasin, et see mu viieaastasele preilile küll ei lähe – liiga uudne maitse. Aga siiski! Talle tõesti maitses! Julgen seda ka edaspidi osta.

- Maitselt on sinihallitusjuust ja pirn heas tasakaalus pisut juustu kasuks. Piisavalt soolane, et juuresolev valge šokolaad liigseks ei muutuks. Teisalt piisavalt magus, et seda saaks siiski kõigi eelduste kohaselt magusaks tordiks lugeda. Toidukorra lõpetuseks ei soovitaks, kuid kohvi või tee kõrvale ideaalne. Miks mitte ka Proseccoga seda mekkida.

- Ideaalne neile, kes janunevad uute ja põnevate maitsete järgi. See tort pakub neid.

Passioni-toorjustu kirg

Kakaosel muretaignapõhjal tort, millele annavad täiusliku maitse šokolaadi-mousse, passioni-toorjuustu kreem ja mahlased vaarikad. Maitseküllasele tordile lisavad luksulikkust füüsalid ja šokolaadist dekoorid.

- Perfecto tortide valikust kõige suvisem. Tuleb meelde mõnus suvine piknik pargis, kus sai päikese käes murule pikali visata ja nautida elu. Järgmisel suvisel piknikul on igatahes Passioni-toorjuustu kook kaasas.

- Eksklusiivse ja peene maitsega, kuid jõululauale ma seda ei paneks. Pigem kujutan seda ette suvisel aiapeol Mimosasid juues.

- See on päriselt ka kirg! Kui kirglikult hea! Täidis sulab suus hetkega ning kõik maitsenüansid on viimistletud.

- Oma mõõtudelt on tort täpselt paras, et viia külakostiks. Mulle tundub, et see on ideaalne ka jõuludeks või sünnipäevaks, sest kaasas on kaardike, kuhu saad lähedase nime ja head soovid kirjutada. Karbil on sangad, nii et torti on lihtne karbist välja tõsta ning kauni serveerimise nimel pole seda vaja eraldi vaagnale tõsta. On tunda, et kõigele on mõeldud.

Millest sai aga meie lemmik?

Pirni-sinihallitusjuustu – kõige omanäolisem maitse, millega tõepoolest üllatad lähedast!

Kust saab osta?

Eksklusiivsed Perfecto tordid leiab kauplustes üle Eesti: Selver, Maksimarket, Konsum, Rimi, Stockmann ja Kaubamaja. Täpsema nimekirja leiad SIIT!