Üks näosaate finalistidest, Hele Kõrve, on näosaate finaali eel elevil, sest astub Europe kingadesse ja kütab lava kuumaks lauluga „The Final Countdown“.

„Ennekõike tuleks mõelda selle peale, et need lood, mis me kõik teeme, oleks eriilmelised. Tundus, et oleks vaja midagi sellist, mis vääriks Saku suurhalli laval olemist. Selle looga on tore hullata laval! „The Final Countdown“ on nagu i-le täpp peal!“ sõnas Hele.

Hele võitjat ennustada ei oska, aga usub, et tõenäoliselt läheb see Valterile või Martale. „Emmale-kummale see võit läheb ja nad väärivad seda! Nad on puhta lehena tulnud inimeste ette ja olnud suurimad üllatajad!“ kommenteeris Hele.

Pühapäeval toimub „Su nägu kõlab tuttavalt“ kuuenda hooaja suur finaalsaade, kus publiku ja televaatajani tuuakse mitmed toredad etteasted Hele Kõrve, Marta Laane, Valter Soosalu, Elina Borni, Daniel Levi Viinalassi, Andres Dvinjaninovi, Hanna Martinsoni ja Bert Pringi poolt. Loomulikult ei puudu finaalist ka üllatusetteasted.