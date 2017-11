Vaid üheksa protsenti vanemahüvitise saajatest on praegu isad. Täna algav sotsiaalkampaania "Kasvage koos" kutsubki isasid oma lastega rohkem aega veetma, sealhulgas võtma osa vanemapuhkusest.

"Eesti mehed kasutavad vanemapuhkust praegu veel harva, kuigi isade osalemine laste kasvatamisel toetab paremaid peresuhteid. Vanemapuhkust kasutav isa suurendab ema turvatunnet nii tööturul kui peresuhetes, andes seeläbi julguse saada veel lapsi," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

"Isadel on tihti raske ette kujutada, et nad jääksid mõneks ajaks koduseks ja tööst eemale. Aga tasub ikka järele proovida, algatuseks näiteks lühemaks perioodiks – isad on öelnud, et ka kuu või paar vanemapuhkust on hindamatu kogemus."